Cos’è il virus zika

Il virus zika si è propagato in gran parte del Brasile e dell’America Latina e sono stati confermati casi anche negli Stati Uniti, in Germania, in Danimarca, in Gran Bretagna e in Italia. Di recente è scattato l’allarme tra gli ufficiali sanitari perché si pensa che il virus sia legato a una malattia pericolosa nota come microcefalia che dall’ottobre dell’anno scorso ha colpito più di 4mila bambini in Brasile. Con le Olimpiadi di Rio de Janeiro alle porte, la necessità di contenere il virus è impellente ora più che mai, dato che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che si sta diffondendo in maniera esplosiva.

A photo posted by Univision Noticias (@uninoticias) on Jan 27, 2016 at 10:52am PST

Da dove viene il virus zika

Perché è così temuto

Il legame sospetto tra il virus e la microcefalia è stato ipotizzato per la prima volta dalla dottoressa Vanessa Van der Linden dell’ospedale di Barao de Lucena a Recife, in Brasile. I neonati affetti da questa patologia nascono con un cranio più piccolo del normale e hanno funzioni cerebrali e un’aspettativa di vita molto basse. Per il virus, che a volte presenta sintomi come febbre e dolori articolari, a volte nessuno, non esiste un vaccino né una cura.

Dr Chan: Last year, [#ZikaVirus] was detected in the Americas, where it is now spreading explosively #Zika #EB138 — WHO (@WHO) January 28, 2016

Come si propaga

Perché si è propagato

Come si sta agendo per debellarlo

Immagina in evidenza: Operatori della disinfestazione contro il virus zika a Rio De Janeiro © EPA