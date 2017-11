La foto dell’assassino dell’ambasciatore in Turchia vince il World press photo 2017

Mevlüt Mert Altintaş, un poliziotto ventiduenne fuori servizio, ha appena assassinato l’ambasciatore russo in Turchia, Andrey Karlov. È il 19 dicembre 2016 e l'inaugurazione di una mostra d’arte nella capitale turca di Ankara si trasforma nello scenario di un delitto di stato. Lo scatto è di Burhan Ozbilici, fotografo turco dell’agenzia Associated press. Gli occhiali dell'ambasciatore ucciso e il suo corpo senza vita e senza volto, sullo sfondo. In primo piano l’espressione rabbiosa dell’assassino con l’arma del delitto ancora in mano. Potrebbe sembrare la scena di un thriller politico, invece è il momento drammatico e reale catturato da Ozbilici.

