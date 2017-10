10 app per il guidatore consapevole

Lo sviluppo delle applicazioni per smartphone ha permesso di realizzare software molto utili quando siamo alla guida, per evitare il traffico, per inquinare di meno, per compiere scelte intelligenti in ogni momento della vita in città e risparmiare.

Carsh

Waze

City1Tap

iPhev

Ha una storia bellissima questa app il cui sviluppo è cominciato anni fa da un piccolo team di una startup italiana. Con entusiasmo e passione hanno creato la base di quella che potrebbe divenire, grazie all’approccio collaborativo degli utenti, la più completa e aggiornata mappa per rintracciare le colonnine di ricarica nelle città italiane e poter fare il pieno al proprio veicolo, elettrico o ibrido plugin. Da app per la geolocalizzazione, sta però diventando una piattaforma partecipativa dove cercare, condividere, segnalare tutte le opportunità che l'Italia offre di fare scelte di vita ecologiche.

OsservaPrezzi

Già chi usa auto ibride e plugin consuma meno benzina, ma con questa app del ministero dello Sviluppo Economico potrà anche individuare i distributori di carburante più economici della propria zona. Esistono app analoghe su tutti gli app store, ma questa è la prima certificata da un ministero. "Si tratta di un'iniziativa importante non solo perché è la prima app targata Mise, ma soprattutto perché forniamo ai consumatori uno strumento utile, grazie al quale sarà possibile accedere facilmente ai vari listini e scegliere il gestore più conveniente", ha spiegato alla sua presentazione la sottosegretaria Simona Vicari. Sotto il profilo tecnico nulla di nuovo se non la classica possibilità di localizzare su mappa i distributori più vicini e i relativi prezzi, con un sistema di gradazioni cromatiche per vedere i più bassi e i più alti. La realizzazione è stata curata dal Sistema Camerale e da InfoCamere per l’integrazione con i dati del Registro Imprese, a garanzia dell’ufficialità delle informazioni anagrafiche pubblicate.

Trafficdroid

Informa sullo stato e sulle previsioni del traffico su autostrade e tangenziali, la visualizzazione delle webcam installate sui tratti autostradali per una visione diretta della situazione, dà avvisi su incidenti, code, svincoli temporaneamente chiusi o cantieri. Può persino informarvi sullo stato del bollo auto e sui vostri punti della patente. Un'applicazione a prova di sbadati.

Drivi

Nasce da uno sviluppatore italiano e permette di sfruttare appieno lo smartphone solo attraverso la funzione vocale mentre si sta guidando l’auto, riducendo quindi al minimo le distrazioni, evitando di distogliere lo sguardo o, peggio, digitare messaggini sul touchscreen (a manipolazione del telefonino sta diventando la principale causa di incidenti stradali). Tra le varie funzioni il sistema legge gli sms in entrata e chiede se si desidera rispondere o chiamare.

Parkopedia

iOS

35 milioni di parcheggi in 50 Stati, sia su strada che al coperto con i relativi prezzi. Parkopedia indica i parcheggi liberi in tempo reale, un aiuto per non perdere tempo e risparmiare carburante. Disponibile per Android, IPhone e Windows Phone.

Augmented Car Finder

Non ricordate mai dove parcheggiate? Con questa app potete individuare dove avete lasciato l'automobile con i dati di geolocalizzazione del Gps e il supporto della realtà aumentata, utile per indicarvi il percorso in 3d.

Parking Meter Pro

“Speriamo non sia scaduto il parchimetro”. Se ogni tanto lo avete pensato allora Parking meter pro fa per voi: con questa app sarete avvertiti quando è il momento di riprendere la macchina... prima di rischiare di prendere una multa!