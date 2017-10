10 cose da sapere sulla nuova Toyota Prius

La quarta generazione della Toyota Prius, l’auto ibrida più venduta al mondo, non cambia ricetta, ma affina gli ingredienti. Non abbassa semplicemente consumi ed emissioni, quasi un obbligo per un’auto che ha fatto del rispetto per l’ambiente il proprio vessillo. Ma lima quei difettucci che anche i possessori più convinti le contestavano: bagagliaio piccolo (a causa delle batterie), qualità degli interni modesta, piacere di guida quasi assente. Ma vediamo insieme come è cambiata la Prius.

Cosa cambia

Innovazione tecnologica

Risparmio

Ambiente

Serenità di guida

Test drive

Il dettaglio che fa la differenza

L’alternativa elettrica

Scheda tecnica

Versione: Toyota Prius 1.8 VVT-I Hybrid