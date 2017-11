Agricoltura conservativa, una scelta che rispetta il terreno e aiuta l’ambiente

L’erosione del suolo, l’impoverimento del terreno e l’abuso di fitofarmaci sono alcuni dei “peccati capitali” dell’agricoltura moderna. Le tecniche di coltivazione tradizionali prevedono un ricorso intensivo ai macchinari, volto a rimestare la terra per favorire una rapida germinazione e una massiva penetrazione delle sostanze nutritive e d’apporto. In Sudamerica e nell'Europa orientale ha però preso piede un nuovo approccio che, progressivamente, sta riscuotendo consensi anche in Italia: l’agricoltura conservativa. Si tratta di una serie di tecniche di coltivazione che hanno come comune denominatore l’eliminazione dell’aratura o, più in generale, la riduzione ai minimi termini della lavorazione del terreno contenendo frequenza, intensità e profondità degli interventi.

Meno diserbanti con l’agricoltura conservativa

Quattro tecniche per ridurre l’erosione

L’agricoltura conservativa richiede macchine speciali