Parigi mette al bando le auto più vecchie e inquinanti

All’ombra della torre Eiffel non vogliono più avere a che fare con nuvole nere emesse da tubi di scappamento arrugginiti ed emissioni inquinanti fuori controllo. Dal 1 luglio, Parigi mette al bando le vetture prodotte prima del 1997, rafforzando la politica di svecchiamento del parco auto e di lotta allo smog che già in passato aveva portato a blocchi permanenti a livello locale, ad esempio lungo gli Champs-Élysées, a limiti di velocità particolarmente bassi e a pianificare il divieto di circolazione per tutti i veicoli diesel entro il 2020.

Stop alle auto Euro 0 ed Euro 1

Blocco diurno e vignette identificative

Parigi ferma anche le moto pre-1999