Alessandro Pizzoccaro. Ecco perché la Nutraceutica fisiologica mantiene sano l’organismo

Guna è l’azienda leader dell’omeopatia in Italia, produce i propri farmaci e distribuisce quelli di alcuni marchi stranieri. Alessandro Pizzoccaro ha fondato Guna insieme alla moglie a soli 25 anni, quando l’omeopatia in Italia era ancora poco conosciuta. Ci ha raccontato questa avventura. "Abbiamo iniziato la nostra attività nel 1983. Mia moglie era ricercatrice in Farmitalia e io avevo una piccola attività di import export; eravamo da poco laureati (mia moglie in Tecnologie Farmaceutiche ed io in Economia e Commercio) ma avevamo questa strana passione - all'epoca particolarmente strana - per l'omeopatia, e quindi abbiamo iniziato da zero, rinunciando alle nostre attività precedenti, e abbiamo iniziato la nostra attività importando inizialmente medicinali omeopatici da altri Paesi.