Apple produrrà auto elettriche entro il 2020. Parola di Tesla

iMac, iPhone, iPod, iPad e ora… iCar? Gli adepti Apple di tutto il mondo sono in fibrillazione. Pronti a rottamare immediatamente berline, SUV e sportive per entrare in possesso della prima vettura con il logo della Mela. Pronti a code chilometriche dinanzi alle concessionarie, incuranti di gelo, vento e pioggia così da sottoporsi a ogni genere di rito purificatorio e dimostrare assoluta fedeltà al brand californiano. Gli Apple addicted dovranno però pazientare ancora qualche anno. Dovrebbe infatti nascere nel 2020 la prima automobile Made in Cupertino.

Google fornirà tecnologia, ma non costruirà auto

Apple lavora al progetto Titan

Cupertino vuole il carbonio Bmw

Massima interattività tra auto e device della Mela