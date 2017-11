Auto elettriche, inizio 2016 con vendite record in Europa. Italia a due velocità

Cresce come un soufflé alla vaniglia, pronto a un’esplosione di sapori al primo morso. Il mercato europeo delle auto ad alimentazione alternativa ha chiuso il primo quadrimestre del 2016 con un segno positivo, facendo registrare un incremento del sei virgola quattro per cento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Un trend virtuoso, secondo i dati raccolti e divulgati dall’Acea, l’associazione dei costruttori europei, che s’inserisce in un contesto di generale progressione del settore automotive – più 9 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese del 2015 e più 8 per cento nel primo terzo del 2016 – e che promette di giovare tanto all’economia quanto all’ambiente. Lo svecchiamento del parco auto circolante, prevalentemente alimentato mediante derivati del petrolio e spesso risalente a un’era nella quale vigevano normative antinquinamento poco stringenti, porta infatti in dote una riduzione delle emissioni nocive, anidride carbonica e ossidi di azoto in primis, e al tempo stesso fornisce linfa per lo sviluppo della propulsione elettrica e delle tecnologie legate alla guida autonoma.

Successo dei modelli a batteria

Italia, auto elettriche in affanno

L’orizzonte delle auto europeo è elettrico