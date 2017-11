Da Askoll il primo scooter e la prima bici elettrica 100 per cento made in Italy

È nato un nuovo brand, un nuovo marchio, che punta a diventare la rivelazione in fatto di mobilità elettrica. Il 2015 è infatti l'anno di lancio di un'intera gamma di veicoli elettrici 100 per cento made in Italy. Una bicicletta, uno scooter e una city car. Tutti con un'anima elettrica. È la nuova mossa di Askoll, uno dei maggiori produttori al mondo di motori elettrici, diffusi in particolar modo in elettrodomestici e impianti di riscaldamento e condizionamento. L'azienda, che ha la sua sede operativa a Povolaro di Vicenza, è presente in Italia, Slovacchia, Romania, Brasile, Messico, Cina con 11 società e un fatturato globale nel 2014 di circa 300 milioni di Euro. “In casa tutti noi abbiamo come minimo 4/5 motori progettati, realizzati e venduti da noi”, spiega il presidente Elio Marioni. Un'azienda che ha fatto dell'innovazione la sua fortuna. “Dall'anno della sua fondazione (1978), Askoll ha rilasciato 850 brevetti industriali. Oggi siamo pronti a riversare questa conoscenza sulla mobilità elettrica”. In un mercato in contrazione, dove il basso costo a volte prende il posto della qualità, il gruppo decide di rispondere investendo 360 mila euro in poco più di 18 mesi per creare un'intera gamma di veicoli elettrici.

Immagini via Askoll, Rudi Bressa