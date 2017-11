Auto elettrica scarica? Arriva il pronto soccorso che ricarica le batterie

Con la crescita del numero di veicoli elettrici circolanti e in attesa di un'adeguata rete di ricarica a livello nazionale, nasce uno dei primi 'pronto soccorso' per auto elettriche, nelle province di Milano e Monza. Si chiama Sov-help, ed è pensato per fornire un servizio di ricarica rapida alle auto elettriche rimaste “a secco”. Si tratta di due veicoli capaci di trasferire l'energia alle auto in panne, grazie ad apposite batterie al litio.

Sov Help, pronto soccorso con una telefonata