Gai Pride, sul lago di Como vince l’ibrido

Avete mai visto una gara tra auto in cui non vince la più veloce, ma quella che consuma meno? Esiste, si chiama Gai Pride e la quinta edizione si è disputata domenica scorsa sulle sponde del lago di Como. Organizzata dal Gruppo Acquisto Ibrido, ha visto gareggiare 22 piloti a bordo delle loro vetture ibride Toyota (Yaris e Auris) e Lexus. “Due le novità introdotte quest'anno – ha spiegato Luca Dal Sillaro, tra i fondatori del Gai – I partecipanti sono stati divisi in due categorie, quella Hybrid che ha visto sfidarsi qualsiasi possessore di un'auto ibrida, e quella Hybrid Pro in cui hanno gareggiato invece gli istruttori dei nostri Corsi di Guida Ibrida e i vincitori dei precedenti Gai Pride. La seconda novità ha riguardato il percorso: la mattina la gara si è disputata lungo una strada urbana, nel pomeriggio invece i piloti si sono sfidati su un tratto di strada statale”.

Chi ha vinto

Le prossime gare