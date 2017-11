Biologico, la crescita non si ferma (e ora riguarda anche la carne)

Non solo un trend passeggero. Quello del cibo biologico è un fenomeno che perdura e cresce nel tempo, una scelta che fanno sempre più aziende dell'agroalimentare e sempre più italiani quando fanno la spesa. E ora la crescita si registra non solo principalmente per cereali, frutta e verdura, ma anche per la carne.

2016: crescita senza precedenti

Biologico, meglio il Sud che il Nord

Aumentano anche gli allevamenti biologici

Le vendite del bio