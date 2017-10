A Bolzano bus e auto fanno il pieno con l’idrogeno

Dal tubo di scappamento solo vapore acqueo. Sembrava un progetto destinato a finire in qualche cassetto. Invece a Bolzano, in prossimità dell'uscita dalla A22, è operativa la prima stazione di rifornimento di idrogeno verde. Sì perché, a scanso di sterili polemiche sulla produzione del carburante, qui l'idrogeno viene prodotto direttamente in loco attraverso il processo di elettrolisi utilizzando solo energia proveniente da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l'idroelettrico. Il piazzale della stazione di rifornimento è in grado di rifornire centinaia di veicoli e circa una ventina di bus. Un progetto ampio che prevede entro i prossimi anni di creare una rete di rifornimento in tutta Europa. Ad oggi sono già disponibili 5 autobus targati Daimler, mentre arriveranno entro l'estate le prime Hyundai a celle a combustibile destinati a privati.