Ibrido, aerodinamico e leggero. È il camion del futuro secondo Walmart

La riduzione delle emissioni inquinanti è un obiettivo imprescindibile per i costruttori tanto d’automobili quanto d’autocarri. Il trasporto delle merci è però uno dei settori nei quali l’innovazione tecnologica avanza con maggiore lentezza, dal momento che la propulsione ibrida versa in fase sperimentale e le proposte in materia di mobilità elettrica si contano sulle dita di una mano. Se, infatti, la piccola distribuzione, specie all’interno dei centri urbani, inizia ad affidarsi alle motorizzazioni a batteria, non altrettanto si può dire per i grandi camion, mossi da propulsori per lo più tradizionali le cui principali concessioni all’ecologia consistono nell’alimentazione mediante oli vegetali idrogenati (HVO) o biodiesel. Ora, però, grazie all’impulso del colosso americano della distribuzione Walmart, anche i mezzi pesanti potrebbero conoscere una svolta decisiva in chiave sostenibile.

Un powertrain ibrido dotato di microturbina

Il carbonio per contenere il peso dei camion

Per ora è solo un laboratorio tecnico