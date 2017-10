Il camion del futuro è ibrido e viaggia come un filobus

Nel settore del trasporto pesante, la diffusione dei mezzi elettrici è stata sinora ostacolata dall’enorme potenza necessaria per spostare le merci. Allo stato attuale della tecnica, le batterie necessarie per alimentare i motori a ridotte emissioni dovrebbero avere dimensioni ciclopiche e, anche in tal caso, garantirebbero un’autonomia limitata. La necessità di ridurre comunque le emissioni inquinanti legate alla movimentazione dei materiali su gomma ha così portato a una soluzione ingegnosa: abbinare la tradizionale propulsione termica all’alimentazione elettrica… a filo!

I camion sfruttano le linee aeree elettriche

Emissioni ridotte sino al 90 per cento

Svezia e Germania interessate al progetto