Giro d’Italia 2017, la centesima edizione ricordando emozioni e imprese

Il 2017 è l'anno del centesimo Giro d'Italia, vale a dire la centesima edizione della seconda gara ciclistica a tappe più importante del mondo. Dopo il Tour de France, la corsa rosa - chiamata così dal colore della maglia indossata dal leader della competizione - rappresenta l’evento clou dell’anno per gli amanti delle due ruote a pedali. Massima espressione di agonismo, coraggio e, in epoca moderna, di programmazione, dal 5 al 28 maggio vedrà i migliori professionisti del pianeta sfidarsi lungo i 3.572 chilometri che separano lo start di Alghero, in Sardegna, dall’arrivo di Milano, nel cuore della Lombardia. Tre settimane di corsa e 21 tappe suddivise tra quattro arrivi in salita, cinque frazioni di alta montagna, due crono individuali e grandi salite come l’Etna, il Blockhaus, Oropa, lo Stelvio e cima Grappa.

Il Giro d'Italia dalle guerre mondiali a oggi

Il bruciore di Luigi Ganna al termine del primo Giro d'Italia

La prima maglia rosa e le tappe da 400 chilometri

L’unica donna e Binda escluso per manifesta superiorità

Gli scontri di Trieste e la maglia nera

Coppi in solitaria, Gaul sotto la neve, Magni fratturato

L’impresa di Pantani a Oropa. Il Giro del 2016 è di Nibali