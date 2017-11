Cioccolato: glossario

Vitamina A (fabbisogno 0,75 mg/die di retinolo o 1,5 mg/die di caroteni) La vitamina A appartiene alla categoria delle vitamine liposolubili, cioè associata alla parte grassa degli alimenti. Nelle specie vegetali la troviamo come beta-carotene, mentre negli animali come retinolo. Questi due composti sono precursori della vitamina A, cioè devono essere trasformate dal nostro organismo per essere finalmente utilizzate. L'unica differenza però è che il beta-carotene ha una bassa resa di trasformazione, cioè dobbiamo introdurne circa 6voltedi più rispetto al retinolo per ottenere la stessa quantità di vitamina. Beta-carotene e retinolo sono assorbiti a livello intestinale per poi essere depositate nel fegato e nei lipociti, quelle cellule che accumulano grasso corporeo. La vitamina A è la molecola principale che rientra nel processo della visione. Una carenza di questa vitamina causa lesioni oculari oltre che indebolimento dei tessuti epiteliali; tali stati carenziali si sono osservati soprattutto nelle donne in fase di gravidanza o allattamento. La vitamina A si trova in maggior quantità nel fegato dei pesci come retinolo e nelle carote e nella malva come beta-carotene.« indietro Vitamina B1 - Tiamina (fabbisogno 0,33 mg ogni 1000 kcal) La vitamina B1 è una vitamina idrosolubile cioè che si scioglie in una soluzione acquosa. Viene sintetizzata dalla flora batterica e depositata nel fegato. Regola il metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi oltre a favorire la sintesi dei lipidi a partire dai glucidi. Una sua carenza provoca il beri-beri, un disturbo a carico del sistema nervoso osservato soprattutto nelle popolazione dove la fonte principale di sostentamento era il riso brillato. Le fonti principali di vitamina B1 sono il lievito di birra, cereali, uova, legumi e frutta secca. È sensibile al calore (con la cottura ne perdo grosse quantità) e ai processi di raffinazione (zucchero e cereali), mentre risulta più stabile in presenza di vitamina E e C.« indietro Vitamina B2 - Riboflavina (fabbisogno 0,55 mg ogni 1000 kcal) La vitamina B2 appartiene alla categoria delle vitamina idrosolubili. Regola il metabolismo delle proteine e dei grassi e si deposita principalmente nei tessuto oculare e nel fegato. Risulta essere piuttosto stabile al calore (con la bollitura ne perdiamo solo il 25%), meno ai fenomeni ossidativi (ad esempio dell'ossigeno). una carenza di questa vitamina può alterare le normali funzioni neurologiche, indurre dermatiti o alterazioni oculari.« indietro Vitamina C (fabbisogno 60 mg/die) La vitamina B1 è una vitamina idrosolubile cioè che si scioglie in una soluzione acquosa. È un potente antiossidante ed è resistente al calore in soluzione acida (esempio pastorizzazione di succhi di agrumi) purché in assenza di ossigeno. La maggior parte degli animali riesce a sintetizzarla, mentre l'uomo deve per forza assumerla con la dieta. Viene assorbita nell'intestino tenue e depositata principalmente nel fegato e nell'ipofisi. Oltre alla funzione di antiossidante, la vitamina C ha un'azione antinfettiva ed è attivatore di diversi enzimi. Una carenza può creare disturbi ai vasi capillari e al tessuto osseo (nei casi più gravi lo scorbuto). Le fonti principali sono gli agrumi (50 mg/100g) e il prezzemolo (160 mg/100g).« indietro Vitamina D (fabbisogno 2,5 µg/die) La vitamina D appartiene alla categoria delle vitamine liposolubili, cioè associata alla parte grassa degli alimenti e si trova negli alimenti o come precursore (che verrà trasformata, a livello cutaneo, dopo esposizione ai raggi solari in vitamina vera e propria) o come vitamina tal quale. Regola l'assorbimento del calcio: la sua presenza, infatti, induce il nostro organismo a produrre una proteina che ne facilita l'assorbimento a livello intestinale. Una carenza provoca rachitismo nei bambini mentre l'osteomalacia negli adulti. « indietro Vitamina E (fabbisogno 10 mg/die) La vitamina E appartiene alla categoria delle vitamine liposolubili, cioè associata alla parte grassa degli alimenti. È un potente antiossidante e non permette all'ossigeno di degradare le sostanze grasse (principalmente acidi grassi insaturi) in composti reattivi e potenzialmente pericolosi. Agisce sullo stato di salute degli organi sessuali e rallenta l'invecchiamento, bloccando l'azione dei cosiddetti radicali liberi. Il loro assorbimento oscilla tra il 35 e l'80% della quantità ingerita a seconda dell'alimento in cui si trova per poi essere depositato a livello del fegato.« indietro Lecitine Le lecitine sono composti che appartengono alla categoria dei fosfolipidi e si trovano in natura soprattutto associate alle membrane cellulari. In campo alimentare le lecitine vengono utilizzate come additivi sia per le proprietà ossidanti sia per l'azione emulsionante. Sono sostanze estratte quasi esclusivamente dalla soia, ed erano considerati gli additivi più sicuri dal punto di vista tossicologico. L'uso del passato è d'obbligo. Con l'avvento sul mercato degli OGM e dei sottoprodotti da essi estratti, la sicurezza dal punto di vista tossicologico è venuta a mancare.« indietro Teobromina La teobromina è il principio stimolante presente in maggior quantità nel cacao. È un alcaloide simile alla caffeina sia dal punto di vista chimico, sia per gli effetti che esercita, sebbene in maniera più blanda, sui vari sistemi dell'organismo umano. Svolge una stimolazione sul sistema nervoso centrale, sul sistema respiratorio e sui muscoli scheletrici; una stimolazione leggermente più intensa per quanto riguarda il rilasciamento dei muscoli lisci, la contrazione cardiaca e la diuresi.« indietro Emulsionanti Gli emulsionanti o tensioattivi (E 322 e da E 470 a E 483) sono una classe di composti chimici impiegati per stabilizzare e omogeneizzare in un prodotto alimentare, sostanze non miscibili tra loro (come grassi e acqua), consentendo di disperdere i diversi componenti in maniera stabile. Gli emulsionanti negli alimenti hanno diverse funzioni: interagiscono con i grassi per modificarne la struttura cristallina e pertanto riducono la viscosità (cioccolato); interagiscono con l'amido per ridurre la viscosità (ad esempio, per fare i granuli di patate) e per ritardare l'indurimento e l'invecchiamento del pane. Interagiscono inoltre con il glutine migliorando le qualità di cottura della farina di frumento e conferendo migliore struttura e volume ai prodotti da forno. I mono e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono ricavati da scarti animali o da oli di scarsa qualità come quelli di cocco e di palma (utilizzato come sostitutivo del burro di cacao nella produzione di cioccolato).« indietro Grassi idrogenati Gli acidi grassi insaturi (tra cui quelli considerati essenziali), contengono uno o più doppi legami che conferiscono una debole forza di coesione tra le molecole e di conseguenza un basso punto di fusione (sono liquidi a temperatura ambiente). Le margarine, ad esempio, sono prodotte "aggiungendo" atomi di idrogeno agli acidi grassi per renderli saturi (i doppi legami vengono ridotti a singolo legame) in modo che il punto di fusione sia più alto e rimanga solido a temperatura ambiente. Questo processo chiamato "idrogenazione" viene attivato in presenza di un catalizzatore metallico e a temperature di circa 260°C. L'idrogenazione è diventata popolare negli Stati Uniti perché i grassi da cui derivano, non avendo doppi legami (o comunque in minor quantità), non vengono ossidati dall'ossigeno (fenomeno detto irrancidimento) e deperiscono più lentamente dei normali grassi. Ma cosa succede al nostro organismo? Il nostro corpo non sa come gestire i grassi totalmente o parzialmente idrogenati e cerca di usarli come se fossero buoni, utilizzandoli nella normale composizione delle membrane cellulari. In realtà il meccanismo fallisce, la cellula si ritrova con minori difese e, cosa ancora più grave, la membrana non funziona correttamente nella gestione dei minerali e dei nutrienti che passano attraverso di essa. Inoltre i grassi idrogenati bloccano l'eliminazione dell'eccesso di colesterolo e, secondo la ricerca attuale, contribuiscono negli Stati Uniti a qualcosa come 30.000 morti all'anno per patologie cardiovascolari. « indietro Colesterolo Il colesterolo è una sostanza fondamentale degli esseri viventi. È una molecola presente nei tessuti animali e anche vegetali. Nel nostro organismo è un po' dovunque, soprattutto nel cervello, nel surrene, nella bile e nel sangue e partecipa ad importanti processi vitali: è un elemento di base della membrana cellulare ed è un precursore (serve alla creazione) della vitamina D, della guaina mielinica che ricopre le fibre nervose, degli ormoni steroidei e di quelli sessuali maschili e femminili. Viaggia nel sangue grazie a due lipoproteine (complessi di proteine e grassi): l'LDL, detto colesterolo leggero (a bassa densità) o "cattivo" che trasporta dal 60% all'80% del colesterolo totale, e l'HDL, detto colesterolo pesante o "buono", una grossa molecola che raccoglie il colesterolo libero, e lo riporta al fegato, dove viene metabolizzato. L'80% del colesterolo è endogeno (cioè creato dall'organismo) e si forma prevalentemente nel fegato (in misura molto minore viene prodotto da surrene, testicolo, polmone ecc.). Solo il 20% è esogeno, cioè proveniente dall'alimentazione. Il problema nasce quando ci sono troppe LDL nel sangue: questo fa aumentare il rischio che si formi una placca sulle pareti delle arterie (il colesterolo non è la causa unica, ma una componente). Quando si forma una placca le arterie si restringono e la quantità di sangue ricco di ossigeno che vi passa diminuisce. Questa condizione si chiama aterosclerosi. La medicina moderna tende quindi a proporre una visione più ampia rispetto al solo abbassamento della colesterolomia. Si punta su di un approccio integrato, che affronti il problema a livello sistemico, agendo su tutto l'organismo ed in particolare sui meccanismi infiammatori e sul sistema neurovegetativo. Quindi risulta più efficace ad esempio un'alimentazione che agisca sul fegato e ricca di fibre che "tirano fuori" il colesterolo dal succo biliare (riduzione del 10% circa). Il livello di colesterolo nel sangue è un indicatore di importanza molto secondaria. Quello che conta è il rapporto HDL/LDL, che è da considerarsi nella norma fino ad un rapporto 1/3.« indietro Acidi grassi essenziali Due tipi di acidi grassi, omega-3 e omega-6, non possono essere prodotti dal nostro corpo e così devono venire assunti attraverso la nostra alimentazione. Sono chiamati "acidi grassi essenziali" (EPA), e se ne abbiamo una quantità adeguata possiamo utilizzarli per costruire gli altri acidi grassi di cui abbiamo bisogno, oltre ad altre molecole con azione simile agli anticorpi. Gli acidi grassi essenziali sono stati utili a molte persone con allergie, anemie, artrite, cancro, candida, depressione, diabete, pelle secca, eczema, affaticamento, problemi cardiaci, infiammazioni, sclerosi multipla, sindrome premestruale (PMS), psoriasi, metabolismo pigro e infezioni virali.« indietro