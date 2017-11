Dagli oliveti all’olio extravergine, come avviene l’estrazione dell’olio

La qualità di un olio extravergine di oliva nasce dall’oliveto dove la distanza tra le piante, l’età, la potatura, l’irrigazione, la scelta delle varietà di olivo e in generale le pratiche agronomiche devono mirare a ottenere la migliore qualità delle olive. Per proseguire poi con la raccolta delle olive nel momento giusto di maturazione, che non è lo stesso per tutte le varietà, da effettuare con mezzi di raccolta adeguati, rispettando tempi e modi corretti di stoccaggio delle olive in campo, fino alla consegna al frantoio per l'estrazione dell'olio. È quanto abbiamo potuto osservare visitando gli oliveti biologici di Giovanni Trombetta a Carpino, in provincia di Foggia. Ma è anche un buon frantoiano a fare la differenza tra un olio che conserva intatti i sapori, gli aromi e le proprietà organolettiche delle olive e uno che sia semplicemente un grasso per condire: un frantoiano che sappia utilizzare al meglio le potenzialità di un frantoio moderno e adatto alle caratteristiche della materia prima. Sempre nel cuore del Gargano, si trova il frantoio della Società italiana olearia (Sio) dove Trombetta, che oltre a essere olivicoltore è anche frantoiano dal 1994, si assicura che dalla pianta alla bottiglia vengano rispettati tutti i processi per garantire la qualità dell’olio extravergine di oliva Bios di Monini, certificato biologico dall’Istituto per la certificazione etica ambientale (Icea).

L'estrazione dell'olio avviene poche ore dopo la raccolta

L'importanza del frantoio

L'estrazione dell’olio

Come funzionano i frantoi tradizionali

Come funzionano i frantoi moderni

Cosa vuol dire spremitura o estrazione a freddo?

Gli scarti della produzione vengono valorizzati

La conservazione dell’olio: stoccaggio e filtrazione