Alla domanda "Cos'è il Grab di Roma?" possiamo tranquillamente rispondere che sarà la ciclovia di 44 chilometri intorno alla città che darà un nuovo futuro alla mobilità ciclabile e al cicloturismo della Capitale. Un'opportunità per lanciare il turismo ciclabile nella Città eterna e per facilitare i trasporti su due ruote dei pendolari. Il Governo ha stanziato fondi per le ciclovie nazionali tra cui rientra anche il Grande raccordo anulare per le biciclette: Roma Capitale ha dato l'ok all'iter ad agosto 2016 e consegnato le carte del progetto al ministero dei Trasporti. I costi del progetto sono attualmente stimati in 15 milioni di euro.

