Alghe, insetti, carne clonata, ingredienti di nanomateriali: ecco cosa sono i novel food

I novel food sono tutti quegli alimenti, ingredienti e tecniche di produzione alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo significativo in alcuna tradizione alimentare, passata o presente. Cioè, in sostanza sono tutti i cibi che non sono mai stati consumati sistematicamente, in abbondanza, dall'uomo in Europa, ma che per svariati motivi si vorrebbe cominciare a introdurre nella nostra dieta.

prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;

prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe;

prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali;

prodotti e ingredienti alimentari sottoposti a un processo di produzione non generalmente utilizzato, che comporta nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

Il nuovo regolamento sui novel food abroga la normativa precedente (Reg. 258/97) e semplifica, facendo chiarezza

Insetti, alghe e alimenti di origine minerale