Dog fitness, come fare sport all’aria aperta col proprio cane

Il dog fitness – fare sport col proprio cane – è un'occasione per coniugare il tempo libero da passare all’aria aperta, gli esercizi sportivi e l'amore per il proprio quattrozampe. In una società dominata dall’orologio e dalla mancanza di tempo, potersi divertire facendo sport con un cane al fianco diventa davvero un must. La moda arriva dagli Stati Uniti, da sempre all’avanguardia se si tratta di discipline sportive con gli animali.

Dog fitness per chi vuole mantenersi in forma

Come si svolge una lezione di dog fitness?

Esercizi fisici personalizzati per uomo e cane