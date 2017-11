In Europa metà degli autobus sarà elettrica entro il 2025

È una crescita costante quella degli autobus elettrici e della mobilità sostenibile in Europa. Se 19 aziende di trasporto pubblico che operano su 25 città europee hanno già un piano per sostituire la flotta con 2500 nuovi bus elettrici entro il 2020, si calcola che nel 2025 questi saliranno a 6100 unità, coprendo il 43 per cento della flotta europea. Lo rivela il rapporto “ZeEUS eBus Report”, redatto dallo Zero Emission Urban Bus System project, progetto europeo nato con l'obiettivo di creare un sistema di trasporti sostenibile, per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria e i livelli di rumore nelle aree urbane. Un consorzio che raggruppa più di 40 partner, dagli operatori energetici alle aziende di trasporti, alle case produttrici di autobus. La Commissione Europea lo finanzia con 13,5 milioni di euro.

L'Europa come laboratorio per gli autobus elettrici

Riduzione nell'uso di combustibili "sporchi"

Cagliari unica italiana a partecipare