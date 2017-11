Mangostano, proprietà e benefici del suo prezioso frutto

La Garcinia mangostana, più comunemente conosciuta con il nome di mangostano, è un albero che può raggiungere i 25 metri e produce un bellissimo frutto tondeggiante dalla buccia di colore viola.

La raccolta dei frutti

Proprietà terapeutiche e benefici del mangostano

Mangostano e pelle

Mangostano e colesterolo

Mangostano e psoriasi

La psoriasi, le cui cause possono essere molteplici e sovrapposte, è una forma di infiammazione cronica della pelle. Il mangostano, potente antinfiammatorio, può essere di grande aiuto per la regressione di questo fastidioso sintomo. Il succo va assunto per un periodo di almeno 3-6 mesi per avere buoni risultati.

Mangostano, cancro e tumore

Il potenziale antitumorale di questo frutto è molto interessante. Gli xantoni contenuti nel suo pericarpio hanno prodotto notevoli risultati, emersi dai numerosi studi effettuati ed altri ancora in corso. Sembra che questi composti siano in grado di inibire la crescita di alcuni tipi di cellule della leucemia ed in grado di esercitare un’azione citotossica contro le cellule del tumore epatico.

Studi di laboratorio riferiscono buona attività sulle cellule cancerose del tumore al seno e lo xantone alfa-mangostina ha dimostrato la sua efficacia nel ridurre l’attività delle cellule nel tumore della prostata. Stessa efficacia si è potuta rilevare su cellule cancerogene del cancro al colon.

Mangostano e tiroide

Buone notizie anche per chi ha problemi di tiroide. Il frutto del mangostano è un buon regolatore di questa ghiandola tanto importante per il nostro organismo. Questo si traduce in una ottimale produzione ormonale con conseguente miglioramento dell’umore, dell’insonnia, della memoria e di tutto l’apparato ghiandolare.

Mangostano e dieta

Importante l’azione del mangostano nei momenti in cui vogliamo perdere peso o aiutarci a mantenerlo. Ricco in fibre produce un benefico effetto di regolazione intestinale, migliorano il metabolismo e la sua azione disinfiammante sull’intestino rende l’assorbimento dei nutrienti migliore. Favorisce inoltre la sintesi del glicogeno, sostanza in grado di regolare la sensazione di appetito.

Ottima l’azione antiossidante degli xantoni che proteggono il corpo dalla formazione di radicali liberi, buona l’azione sull’energia dell’organismo che potrebbe venire mendo quando si riduce l’apporto calorico.

Mangostano e gravidanza

Uno dei periodi più delicati che una donna può vivere è la gravidanza. È quindi importante affrontarla nel modo migliore possibile, con buona energia e ottimo umore.

Ottima l’azione che può esercitare sull’intestino pigro che alcune donne lamentano durante la gravidanza. Il mangostano oltre a sali minerali e vitamine, contiene i folati. L’acido folico è fondamentale per evitare anomalie del feto e più precisamente malformazioni congenite del tubo neurale, tra cui la spina bifida fra le più frequenti. Altre malformazioni possono verificarsi a carico del tratto urinario, cardiopatie o palatoschisi (labbro leporino).

Inoltre in gravidanza aumenta la richiesta di manganese, utile per la corretta formazione dello scheletro e delle cartilagini del feto, ed il mangostano ne contiene considerevoli quantità.

Mangostano e dolori

Mangostano e stress

Come consumarlo