Gauguin in mostra al Mudec di Milano

È una mostra per certi aspetti sorprendente quella in programma al Mudec - Museo delle Culture di Milano: Gauguin. Racconti dal paradiso. 70 opere che comprendono dipinti, disegni e sculture molte delle quali provenienti dalla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, uno dei musei che conserva più capolavori dell'artista francese. Un percorso che permette di ripercorrere l'idea d'arte di Gauguin e la sua evoluzione che ha tra i suoi tratti principali il primitivismo: in questa esposizione è chiaro l'interesse dell'artista per le altre culture e la conseguente ricerca e poi utilizzo di materiali originali per integrare e fondere la sua produzione. Così sono numerose le sculture lignee in mostra che testimoniano la quasi totale fusione con la cultura che Gauguin aveva deciso di abbracciare per un periodo considerevole.