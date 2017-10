Stop alle pellicce per Gucci. La moda si muove verso un futuro sostenibile e cruelty-free

La notizia è arrivata durante il Kering talk 2017 tenutosi al London college of fashion quando il Presidente e CEO della maison Gucci, Marco Bizzarri, ha proclamato le pellicce un accessorio assolutamente fuori moda. “Pensate che usare le pellicce oggi sia ancora moderno? Io non lo penso e per questo motivo abbiamo deciso di non utilizzarle più. Sono un po’ antiquate, la creatività può venire fuori in molti altri modi”.

Le pellicce scompariranno già dalle collezioni del 2018

La ristrutturazione della policy di Gucci