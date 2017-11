Il pastore maremmano abruzzese per proteggere il gregge come una volta

Quando nella campagna italiana il rispetto per l’ambiente e per la fauna selvatica andava a braccetto con la pastorizia e l'allevamento, per difendere le greggi dai lupi e dagli altri predatori si vedeva spesso fra pianure e colline un grande cane bianco, impegnato a radunare le pecore o a sospingerle per il territorio. Era l’antenato del pastore maremmano abruzzese, una delle razze italiane più belle e affascinanti, strenuo difensore di territorio, animali e persone in modo del tutto ecologico.

La storia del pastore maremmano abruzzese

In difesa dal lupo, senza doppiette

Il grande cane bianco che protegge gli armenti