Il visionario Escher a Milano, la mostra a Palazzo Reale

Ha girato con successo parte dell'Italia, e ora Escher a Milano è in mostra a Palazzo Reale con 200 significative opere che raccontano la sua poliedrica carriera. L'artista olandese ha esplorato l'infinito e raggiunto il paradosso affermandosi come una delle più moderne menti del 900. Da non perdere questo viaggio nel suo mondo, fino al 22 gennaio 2017.

L'occhio di Escher a Milano

La mostra di Milano