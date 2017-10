In bicicletta per la via degli ulivi in Umbria

Andare in bicicletta, così come a piedi, significa prendersi del tempo, decidere consapevolmente di rallentare. Scoprire in questo mood un territorio è, a nostro parere, il modo migliore. In Umbria, l’amministrazione locale, sta valorizzando a pieno questa opportunità: il sito Bike in Umbria, che è anche un APP per Iphone, Ipad e Android scaricabile gratuitamente, offre itinerari in tutta la regione divisi per livelli di preparazione dei ciclisti (facili, medi e difficili) che vi porteranno a viaggiare tra strade e sentieri toccando tappe per tutti i gusti.

L'Umbria in bicicletta: la via degli ulivi da Spello ad Assisi