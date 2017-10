Italia prima al mondo per utilizzo di energia solare

L'Italia primo paese al mondo per copertura della domanda di energia elettrica da fotovoltaico. Nei giorni caldi del referendum, l'Agenzia internazionale dell'energia pubblica, nel rapporto “Snapshot of Global PV Markets”, i primi dati relativi alla potenza installata nel mondo nel 2015: 227 gigawatt globali, con 50 gigawatt di nuova potenza installata lo scorso anno. Il contributo del fotovoltaico al fabbisogno energetico mondiale ammonta circa all'1,3 per cento. E l'Italia si trova al primo posto, nella classifica dei paesi con il maggior contributo alla domanda di energia, con un 8 per cento, seguita dalla Grecia (7,4 per cento) e dalla Germania (7,1 per cento). Una vero e proprio boom quello del solare che è cresciuto costantemente negli ultimi 10 anni: da quei 1,4 GW del 2005 ai 16,6 GW del 2010, ai 50 di oggi. Ma dal rapporto si evince come il mercato, negli anni, si sia spostato verso paesi come Cina (15,3 GW), Giappone (11 GW) e Usa (7 GW) che guidano rispettivamente il mercato con nuova potenza installata.

Energia solare. Dal 2011 il blocco del mercato

Ultima modifica 15/04/16 0re 11.00