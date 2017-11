Lazio

Provincia di FROSINONE FROSINONE Le Erbe di Messeguè corso della Repubblica 277 03100 FROSINONE (Fr) Tel: 0775 210985 ISOLA DEL LIRI Pizzuti Mariella corso Roma 59 03036 ISOLA DEL LIRI (Fr) Tel: 0776808499 PALIANO Pane e Companajo corso Emanuele 38 03018 PALIANO (Fr) Tel: 0348 3418029 SORA Le Meraviglie della Natura piazza Baronio 10 03039 SORA (Fr) Tel: 0347 7299410 SUPINO La Bottega della Salute via Farneto 91 03019 SUPINO (Fr) Tel: 0775 227211 Provincia di LATINA APRILIA L'Antica Dispensa largo Marconi 16 04011 APRILIA (Lt) Tel: 06 9271939 LATINA Naturlandia via dell'Agorà 42 04100 LATINA (Lt) Tel: 0773 601555 SABAUBIA La Bottega dei Semplici piazza Oberdan 19-21 04016 SABAUBIA (Lt) Tel: 0773 517419 TERRACINA De Luca piazza della Repubblica 45 04019 TERRACINA (Lt) Tel: 0773 751323 Provincia di ROMA ALBANO LAZIALE Gaia piazza sabatini 2 00041 ALBANO LAZIALE (Rm) Tel: 06 9323805 Tedeschini via De Gasperi 12 00041 ALBANO LAZIALE (Rm) Tel: 06 9324763 CIAMPINO Isola Verde via IV Novembre 87 00043 CIAMPINO (Rm) Tel: 06 79321551 CIVITAVECCHIA Centro Alimentazione Naturale via Carducci 35 00053 CIVITAVECCHIA (Rm) Tel: 0766 35305 FIUMICINO Paracelso 2 viale delle Meduse 105-107 00054 FIUMICINO (Rm) Tel: 06 65025184 FRASCATI Centro S. Vincenzo via S. Francesco 5 00044 FRASCATI (Rm) Tel: 06 9416798 GROTTAFERRATA Naturalia via XXIV Maggio 69 00046 GROTTAFERRATA (Rm) Tel: 06 9412290 LADISPOLI La Spiaggia via Ancona 170 00055 LADISPOLI (Rm) Tel: 06 99222248 LANUVIO L'Antica Dispensa Casal Perfetto Loc.Presciano 00040 LANUVIO (Rm) Tel: 06 9370054 MARINO Spazio Verde via S. Giovanni 2 00047 MARINO (Rm) Tel: 06 9386615 MENTANA Erbarium via Reatina 21 00013 MENTANA (Rm) Tel: 06 9095258 NAZZANO Nautia via Tiberina km 33.700 00060 NAZZANO (Rm) Tel: 0765 332748 Ostia Lo Stramonio via Piola Caselli 162 00122 Ostia (Rm) Tel: 06 5663089 OSTIA LIDO Antica Erboristeria Ostiense piazza Stazione del Lido 28 00122 OSTIA LIDO (Rm) Tel: 06 5627776 Il Mestolo via Casana 29-31 00121 OSTIA LIDO (Rm) Tel: 06 5691883 Naturasì via Algajola 8-20 00122 OSTIA LIDO (Rm) Tel: 06 56304445 PALESTRINA La Bottega via Orazio Marucchi 3 00036 PALESTRINA (Rm) Tel: 06 9534386 ROCCA PRIORA Carocci Luigi via Tuscolana km 27.600 00040 ROCCA PRIORA (Rm) Tel: 06 9405084 ROMA Albanese Stefania merc.Valmelaina Montesacro box bio 00139 ROMA (Rm) Tel: 06 87180831 Albero del Pane via S.Maria del Pianto 19-20 00186 ROMA (Rm) Tel: 06 6865016 Angolo Natura piazza Menenio Agrippa 10 00141 ROMA (Rm) Tel: 06 86899389 Arcangelica via Britannia 28 00183 ROMA (Rm) Tel: 06 7000759 Barberini via della Purificazione 12 00187 ROMA (Rm) Tel: 06 4825034 Bio Fruit Point viale Prassilla 103 00124 ROMA (Rm) Tel: 06 50914118 Buono è Naturale e Biologico circ.Gianicolense 268 00152 ROMA (Rm) Tel: 06 5370670 Elisir viale Sacco e Vanzetti 68 00155 ROMA (Rm) Tel: 06 4064998 Erballegra viale Tirreno 16 00141 ROMA (Rm) Tel: 06 87182419 Erbavoglio via Ciamarra 116 00173 ROMA (Rm) Tel: 06 7218837 I Coloniali via Appia Nuova 277 00183 ROMA (Rm) Tel: 06 7029620 I Rimedi Naturali via F. Acri 40 00142 ROMA (Rm) Tel: 06 5401716 Il Campo dei Fiori vicolo delle Bacche 18 00186 ROMA (Rm) Tel: 06 68307339 Il Germoglio via Otranto 28 00193 ROMA (Rm) Tel: 06 3695239 Il Posto delle Fragole via Catania 82 00161 ROMA (Rm) Tel: 06 44244284 Il Salotto delle Erbe via Arati 21 00151 ROMA (Rm) Tel: 06 58204617 L'Albero Maestro via Prisco 19 00174 ROMA (Rm) Tel: 06 71584408 L'Erboristeria di Gulliver via della Lucchina 96 negozio 10 00135 ROMA (Rm) Tel: 06 30811021 La Bottega dei Semplici via Jenner 121 00151 ROMA (Rm) Tel: 06 58204355 La Bottega dei Semplici via Mengarini 77-79 00149 ROMA (Rm) Tel: 06 5585354 Maya via degli Equi 35 00185 ROMA (Rm) Tel: 06 4451834 Naturalmente via Cucchiari 66 00159 ROMA (Rm) Tel: 06 4392304 Naturasì via Mantellini 40-42 00179 ROMA (Rm) Tel: 06 7802506 Naturist Club via della Vite 14 00187 ROMA (Rm) Tel: 06 6792509 Nautia via F. Catel 30 00152 ROMA (Rm) Tel: 06 58205600 Nautia via degli Ernici 7-9 00185 ROMA (Rm) Tel: 06 4454248 Nautia via Magliano Sabina 11 00195 ROMA (Rm) Tel: 06 86210995 Nautia via Faà di Bruno 81 00195 ROMA (Rm) Tel: 06 37515219 Navarra Agnese via Renzo da Ceri 146 00176 ROMA (Rm) Tel: 06 2751650 Raggio di Sole via Martini 31 00137 ROMA (Rm) Tel: 06 82002720 Sacchiero via Fucini 314 00137 ROMA (Rm) Tel: 06 8293744 Salus in Erbis viale Gallo 18-20 00174 ROMA (Rm) Tel: 06 7100451 Solo Natura via Petrarca 1 00185 ROMA (Rm) Tel: 06 70452836 Zea via Trionfale 13840 00136 ROMA (Rm) Tel: 06 30366693 ROMA-APPIO LATINO Contatto Natura via Latina 301/b 00179 ROMA-APPIO LATINO (Rm) Tel: 06 789022 ROMA-ESQUILINO Biodispensa via S.Maria Maggiore 118 00185 ROMA-ESQUILINO (Rm) Tel: 06 48279580 ROMA EUR Bottega Natura via Rigamonti 100 c.comm.I Granai 00142 ROMA EUR (Rm) Tel: 06 5031484 ROMA FORO ITALICO Naturasì via del Foro Italico 501 00194 ROMA FORO ITALICO (Rm) Tel: 06 8073238 ROMA OLGIATA Antico Veio via Belardinelli 891-95 00123 ROMA OLGIATA (Rm) Tel: 06 30893513 ROMA OSTIA Cado Alimentazione via dei Panfili 116 00121 ROMA OSTIA (Rm) Tel: 06 5692292 ROMA OTTAVIA Pronto Bio via della Lucchina 96 C.comm.Gulliver 00135 ROMA OTTAVIA (Rm) Tel: 06 30811429 ROMA PORTUENSE Naturasì via Portuense 540 00149 ROMA PORTUENSE (Rm) Tel: 06 65745352 ROMA PRATI Al Sole d'Oro via Lungotevere dei Mellini 44 00193 ROMA PRATI (Rm) Tel: 06 3204977 Emporium Naturae viale delle Milizie 7/a 00192 ROMA PRATI (Rm) Tel: 06 37410364 Le Sette Spighe via Crescenzio 89/d 00193 ROMA PRATI (Rm) Tel: 06 68805566 ROMA.PRENESTINO Panis Naturale via Romanello da Forlì 21-Pigneto 00176 ROMA.PRENESTINO (Rm) Tel: 06 273863 ROMA TESTACCIO Canestro via Luca della Robbia 12 00153 ROMA TESTACCIO (Rm) Tel: 06 5746287 ROMA TRASTEVERE Canestro via S.Francesco a Ripa 106 00153 ROMA TRASTEVERE (Rm) Tel: 06 5812621 ROMA TRIESTE Canestro viale Gorizia 51 00198 ROMA TRIESTE (Rm) Tel: 06 8541991 TREVIGNANO R. La Gerla piazza V. Emanuele 3 0069 TREVIGNANO R. (Rm) Tel: 06 9999654 Provincia di VITERBO RONCIGLIONE Liquirizia e Vaniglia via Roma 15 01037 RONCIGLIONE (Vt) Tel: VITERBO La Bottega dell'Erborista corso Italia 121 01100 VITERBO (Vt) Tel: 0761 342636 Shao Yang China Market via S. Luca 29 01100 VITERBO (Vt) Tel: 0761 305401