Modena. Nuovi contributi per gli impianti a metano e gpl di veicoli

Installare impianti a metano e a Gpl con lo sconto si può: la Giunta comunale di Modena ha infatti approvato nei giorni scorsi un nuovo stanziamento di 25.750 euro per cofinanziare (assieme alla Provincia e alle associazioni di categoria degli autoriparatori che hanno firmato una convenzione ad hoc) i cittadini che monteranno un impianto a gas sulla loro auto. Coloro che decideranno di acquistarlo (a prescindere dalla località in provincia di Modena nella quale ha sede l'officina) potranno contare su prezzi convenzionati e riceveranno in più un carnet di buoni sconto per un valore complessivo di 40 euro da spendere presso i distributori di gas aderenti all'iniziativa. I cittadini residenti a Modena destinatari del contributo (che ammonta a 309 euro in tutto, 103 direttamente erogati dal Comune) sono i proprietari di auto private immatricolate da oltre un anno e non dotate di più di nove posti. 250 le richieste che si pensa di soddisfare, dopo che altrettante erano state esaudite l'estate scorsa: i fondi infatti andranno ad esaurimento. Pertanto è importante decidere per tempo. Per ottenere il contributo bisogna innanzitutto prenotare l'installazione di un impianto a gas presso le officine convenzionate. Una volta effettuata bisognerà poi recarsi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Piazza Grande 17 (telefono: 059 206580, aperto la mattina dalle 9 alle 13, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato anche dalle 15 alle 19) per consegnare la fattura e firmare i moduli relativi. In pochi giorni, attraverso un bonifico bancario, arriveranno a casa 206 euro (la quota del Comune e che la Provincia presto stanzierà) mentre i restanti 103 euro del contributo verranno scontati direttamente dalle officine che realizzeranno il lavoro, al momento di emettere la fattura di pagamento. L'iniziativa è stata attuata per la prima volta autonomamente dal Comune di Modena nel primo semestre del 2000, quando vennero erogati 260 contributi, e poi bloccata in concomitanza con l'arrivo degli incentivi statali, che proseguono tuttora e valgono solamente però per chi vuole trasformare a gas la propria vettura immatricolata da meno di dodici mesi. Ricordiamo che il Comune per promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano incentiva pure l'acquisto e l'uso dei veicoli elettrici, eroga contributi agli studenti di elementari e medie per favorire l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico e sostiene sia i servizi-navetta utilizzati sui percorsi casa-lavoro dai dipendenti di alcune aziende cittadine sia il car sharing e l'utilizzo di bici a noleggio. Sul sito Internet del Comune sono disponibili una scheda informativa generale sugli incentivi, il modulo per la domanda di contributo che occorre presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per ottenere gli incentivi e infine un link al sito della Provincia di Modena contenente altre informazioni utili e la modulistica per le autofficine. Alessandro Marchetti Tricamo responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it