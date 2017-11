Un museo gratuito dentro l’aeroporto di Amsterdam

L'attesa di un passeggero in procinto di imbarcarsi su un volo è ormai fin troppo infarcita di opzioni e proposte commerciali talvolta ai limiti della bizzarria. Inevitabile, dunque, che prima o poi a qualcuno venisse in mente di ottimizzare in chiave culturalmente significativa quel lasso di tempo più o meno ozioso che siamo costretti a trascorrere in aeroporto, e che si tentasse magari, nel contempo, di offrire al pubblico un’esperienza pregevole e altamente rappresentativa dell’identità nazionale del paese ospitante. In tale prospettiva, già nel 2002, il noto aeroporto di Amsterdam, lo Schiphol, si era distinto quale primo scalo aereo del mondo in cui si fosse deciso di destinare ad uso museale uno spazio appositamente dedicato alle mostre.

Un gustoso assaggio del Rijksmuseum

La riproducibilità dell'opera d'arte e i nastri dei bagagli