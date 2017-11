Un Natale di miele per salvare le api e… il panettone

Panettone o pandoro? Non importa quale dolce si preferisca a Natale, se dovesse capitare qualcosa alle api, potremmo non trovare più nessuno dei due sugli scaffali dei supermercati durante il periodo delle feste. Anzi, potrebbe essere a rischio l’intero pranzo del 25! Le piccole bottinatrici, sempre più minacciate dai cambiamenti climatici e soprattutto dall’uso di pesticidi a base di neonicotinoidi, sono infatti responsabili dell'80 per cento circa delle coltivazioni destinate all'uomo. Senza il loro prezioso lavoro di impollinazione, potremmo dire addio ad agrumi, mele, pere, mandorle, castagne e molti altri alimenti che costituiscono gli ingredienti di base di molte ricette natalizie. E con la diminuzione delle colture foraggere destinate agli animali d’allevamento, sono a rischio anche latte, yogurt e latticini. Insomma, senza questi insetti impollinatori, persino Babbo Natale potrebbe dover rinunciare alla tradizionale tazza di latte e biscotti lasciata dai più piccoli sul tavolo della cucina…

Salva le api, regala un Natale di miele!

Non solo miele: la dolcezza continua con Rigoni

Condividi con noi il tuo Natale di miele