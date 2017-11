Bike to work 2016, anche Vincenzo Nibali appoggia la campagna Fiab

"Anch'io vado al lavoro in bicicletta!" e ci crediamo se a dirlo è Vincenzo Nibali, campione italiano di ciclismo. Per lui la bici non è solo passione e agonismo ma anche lavoro. Sono sempre di più, invece, gli italiani che decidono di andare al lavoro usando la bicicletta come mezzo di trasporto ma siamo ancora indietro rispetto alla media europea.

Le parole di Vincenzo Nibali sul Bike to work 2016