Restituiamo ai cavalli maltrattati una nuova vita. Questo è il Progetto Islander

La pony Billa Bong è stata salvata al maneggio di Caluso, in provincia di Torino. Era piena di cicatrici causate dai colpi ricevuti con un bastone elettrificato, ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per curare la lesione che la faceva zoppicare ed era talmente spaventata che cominciava a tremare non appena qualcuno le si avvicinava. È stato il cavallo che ha impiegato più tempo a riprendersi, ma alla fine con tanta pazienza, una buona dose di amore e la corretta comunicazione è totalmente cambiata ed è riuscita a ritrovare la serenità, dimostrandosi ancora capace di amare ed essere amata. “Loro non dimenticano, però hanno la capacità di perdonare e di riacquistare la fiducia”: è il racconto di Nicole Berlusconi, fondatrice di Progetto Islander.

Cos'è Progetto Islander?

I cavalli maltrattati vengono riabilitati e dati in adozione

Prima di essere un atleta, il cavallo è un essere vivente

Le tradizioni non devono sparire, ma è necessario che salvaguardino i diritti degli animali

Progetto Islander lotta contro le macellazioni abusive

Da quattro anni l'associazione fa parte della Commissione etica di Fieracavalli

Il progetto Ri.abilitiamoci