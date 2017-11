Cos’è successo al cavallo che trainava la “botticella”

Si è accasciato a terra in via del Corso a Roma all'incrocio con Piazza Colonna, dove ha sede Palazzo Chigi, il cavallo che trainava la classica "botticella romana", ovvero una carrozza trainata da un cavallo, solita trasportare i turisti per le vie centrali della capitale.

©Ansa

©Ansa

Un incidente quando si ripete non è più un incidente. E’ la regola. E questa per le botticelle è la sofferenza dei cavalli, l’insicurezza dei clienti che pagano in nero e di tutti i cittadini.

©Ansa

©Ansa