Nissan Leaf eletta “Auto dell’anno”, la prima 100% elettrica

La Nissan Leaf è stata eletta "Auto dell'anno 2011". Dov'è la notizia? Per chi non lo sapesse, la Leaf è una vettura senza motore benzina o Diesel. Bensì elettrico. Per la prima volta, i 57 giornalisti provenienti da 23 paesi europei hanno quindi scelto un'auto a zero emissioni lanciando un importante segnale di rottura con il passato. Il premio è nato nel 1964 su iniziativa delle maggiori riviste di motori, AutoVisie, Quattroruote, Stern, Vi Bilägare. Un riconoscimento al modello che esprime i migliori contributi di design e innovazione tecnologica in rapporto al prezzo. Negli anni è stato assegnato a modelli notevolissimi (la NSU Ro80 col motore rotativo nel 1968, la futuristica Porsche 928 nel 1978, Citroën CX nel 1979, Ford Scorpio nel 1986, Toyota Yaris nel 2000 e Prius nel 2005) ma ha anche suscitato dissidi (nel 1996 i giornalisti di Quattroruote si rifiutarono di riconoscerlo alla Fiat Bravo perché, accusarono, quell'anno era andato al miglior ufficio stampa, non al modello). Quest'anno, nessun dubbio. La Nissan Leaf si è aggiudicata il premio battendo auto del calibro dell'Alfa Romeo Giulietta, del nuovo modello della Citroën C3 o della Opel Meriva. Tra le motivazioni che hanno spinto i giornalisti a prendere questa decisione rivoluzionaria c'è la capacità della Leaf di competere sullo stesso piano delle auto alimentate con motori tradizionali, sia in termini di gusti che di prestazioni. "La giuria ha riconosciuto che Nissan Leaf è un'assoluta novità nello scenario delle auto elettriche. La Leaf è la prima vettura elettrica che può essere equiparata sotto molti aspetti ai veicoli tradizionali" ha affermato Hakan Matson, presidente della Giuria di Auto dell'Anno. Soddisfatta ovviamente anche la casa giapponese che si è espressa così attraverso le parole del presidente di Nissan Motor Carlos Ghosn: "Questo premio conferma che la Nissan Leaf, pioniera in materia di emissioni zero, è un concorrente credibile rispetto alle vetture tradizionali in materia di sicurezza, performance, spaziosità e maneggevolezza. Riflette anche il ruolo di Nissan quale marchio innovativo con una chiara visione del futuro del sistema dei trasporti, che noi definiamo mobilità sostenibile." La Nissan Leaf, però, non è l'unica casa ad essersi mossa nel settore delle emissioni zero. Insieme a lei Toyota, Citroen, Renault, Smart. La sfida delle quattro ruote a zero emissioni si fa sempre più elettrica. Anzi, elettrizzante.