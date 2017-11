Olio di Argan, oro del deserto

Estratto dai noccioli del frutto dell’Argania spinosa, arbusto che cresce prevalentemente nelle zone meridionali del Marocco, l’olio di Argan vanta da secoli proprietà emollienti, idratanti e rinforzanti, tanto da essere utilizzato nei rituali di bellezza delle donne di tutto il mondo. Le sue qualità e la sua rarità lo hanno reso famoso come “oro del Marocco” o “oro del deserto”. Oggi anche la ricerca scientifica ha dimostrato l'efficacia delle tante proprietà attribuite all’olio di Argan dalla tradizione popolare: questo lo ha reso uno degli oli più preziosi e ricercati in tutto il mondo. Sebbene sia noto anche come alimento, è nell’uso cosmetico che l’olio di Argan ha trovato il più ampio mercato: preserva la bellezza della cute, mantenendola tonica, e previene la comparsa dei segni del tempo. Questo olio possiede soprattutto straordinarie proprietà nello stimolare il rinnovamento delle cellule epidermiche e nel rallentarne l’invecchiamento. Altrettanto importanti sono i benefici riscontrati nella cura dei capelli, dove viene utilizzato con straordinario successo per le sue capacità di proteggere il cuoio capelluto dalle condizioni di stress e di nutrire i capelli secchi e sfibrati, donando loro pettinabilità, morbidezza e lucentezza. Scopri di più sull’Olio di Argan e su come viene utilizzato nei prodotti di cosmesi per capelli da Cotril su www.cotril.it