Carne e latte bio, più omega-3 e meno grassi “cattivi”

Il team internazionale di esperti dell’università di Newcastle, in Gran Bretagna, ha recensito 196 pubblicazioni sul latte e 67 sulla carne prima di concludere che la carne e il latte bio, rispetto agli stessi prodotti ottenuti in modo convenzionale, forniscono il 50 per cento in più di grassi omega-3 (collegati alla riduzione delle malattie cardiovascolari, allo sviluppo neurologico e ad una migliore protezione immunitaria) e concentrazioni minori di due grassi responsabili di malattie cardiache. La ricerca, pubblicata sul British Journal of Nutrition, ha anche evidenziato che il latte bio contiene più vitamina E, ferro, carotenoidi e acido linoleico coniugato.

Allevamento bio, l'erba al posto del mangime industriale

Il commento degli esperti

Iodio, il latte bio è più equilibrato