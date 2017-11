Punture di zanzara, rimedi naturali per i bambini

Bambini e natura: un connubio perfetto, soprattutto durante l'estate. Che può essere fastidiosamente rovinato dalle punture di zanzara e di altri insetti volanti. Inconvenienti di solito privi di conseguenze gravi, ma che soprattutto per i bambini molto piccoli possono essere causa di disagi e anche infezioni o sanguinamenti causati dall'istinto irrefrenabile di grattarsi. Il modo ideale per prevenire le punture di zanzara sui bambini è utilizzare dei rimedi naturali che agiscano soprattutto in fase di prevenzione.

Prevenire le punture di zanzara

Repellenti naturali

Alleviare il fastidio delle punture di zanzara