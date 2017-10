“Sleep”, la musica per dormire di Max Richter

È risaputo che certa musica classica sortisca effetti rilassanti e, specialmente durante un concerto, può capitare a tutti di addormentarsi. Partendo da questo presupposto, ma anche dalla considerazione che viviamo in una società ipercinetica, il 49enne compositore britannico Max Richter ha scritto un brano della durata di otto ore, intitolato "Sleep", appositamente per dormire. Per agevolare il sonno, o anche solo per trovare un momento di relax nelle giornate più impegnative.