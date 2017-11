Soia ogm, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di ritirare tre autorizzazioni

FG72, MON 87708 x MON 89788 e MON 87705 x MON 89788: queste le tre autorizzazioni di ogm resistenti al glifosato che gli eurodeputati chiedono all’esecutivo Ue di ritirare negli alimenti e nei mangimi. L’erbicida glifosato, il diserbante più utilizzato al mondo, nel marzo 2015 è stato classificato dall’Agenzia per la ricerca sul cancro, organo dell’Organizzazione mondiale della sanità, come "probabile cancerogeno per l’uomo".