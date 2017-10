Speciale: l’allattamento al seno

Allattare un bimbo appena venuto alla luce: cosa c'è di più semplice e naturale? a, eppure tante donne non allattano o lo fanno per pochi giorni. Nutrire il proprio figlio al seno è semplice, ma bisogna saperlo fare e sapere cosa aspettarsi dall'allattamento. Le nostre nonne se lo dicevano tra donne, addirittura si scambiavano i pargoletti per insegnarsi l'arte... Questo speciale vuole da un lato stimolare il passaparola tra mamme sui "problemi" legati all'allattamento, e dall'altro rimarcare l'importanza dell'alimento latte per il neonato. Perché il latte materno, con i suoi principi nutritivi, è "L'alimento" per il bebè. E il bambino, che succhia il seno della mamma senza staccare gli occhi dai suoi, non nutre solo il suo corpo. Nutre la sua fiducia verso una cosa nuova che gli è capitata: la vita.

