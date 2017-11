L’unico modo per salvare il clima è smettere di finanziare i combustibili fossili

Per abbandonare i combustibili fossili bisogna prima di tutto interrompere gli incentivi fiscali alle fonti non rinnovabili. È questa in estrema sintesi quello che emerge dalle battute finali della Cop 22. Eppure, mentre con una mano alcuni dei principali produttori di CO2 del mondo si impegnano a ridurre l'impatto sul clima firmando accordi (non vincolanti), con l'altra mano non solo continuano a sussidiare le proprie industrie a carbone o a gas, ma "esportano" anche il modello dell'economia fossile nei paesi in via di sviluppo.

I casi di Canada e Stati Uniti

"Fossil fuel companies simply don't have a phase out plan, and shareholders are worried about this." @PriceofOil #cop22 #ZeroFossil pic.twitter.com/gqGswCEr9h — Joeri Thijs (@JoeriThijs) 14 novembre 2016

I sussidi in Italia