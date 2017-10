Toyota Driving Academy: nasce la scuola ufficiale di guida Toyota

Sapete guidare davvero la vostra macchina? Non è una domanda per mettere in dubbio le vostre capacità al volante, ma più una provocazione, ovvero: sapete ottenere i massimi benefici in termini di performance, controllo, comfort e sicurezza dalla vostra vettura? Perché è proprio per questo scopo che è appena nata la Toyota Driving Academy, la scuola ufficiale di guida di Toyota e Lexus. L'Academy è aperta a tutti i clienti, agli appassionati di auto e alle aziende che investono nelle flotte per mettere a loro servizio l'esperienza della casa automobilistica giapponese attraverso la conoscenza delle caratteristiche della gamma completa di vetture e la pratica sulle stesse.