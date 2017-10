Toyota Prius Plug-in Hybrid vince il premio World Green Car 2017

L'auto più ecologica dell'anno? È la Toyota Prius Plug-in Hybrid. Il modello della casa automobilistica giapponese si è aggiudicato, infatti, il World Green Car Award 2017 consegnato in occasione del Salone Internazionale dell’Auto di New York. Anche l'anno scorso era stata Toyota a conquistare il premio con la berlina a idrogeno Mirai. Il riconoscimento alle Tre Ellissi arriva così per il secondo anno consecutivo.

Il concorso

Le caratteristiche della nuova Prius Plug-in Hybrid

Plug-in e Full Hybrid