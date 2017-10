In Europa si potrebbero rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi con un aumento dell'eolico offshore nel mare del Nord. Secondo uno studio realizzato da Ecofys insieme a Navigant se l'eolico offshore triplicasse, l’obiettivo concordato alla conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici sarebbe a portata di mano. Un’idea anche per la Cop 23 che si svolgerà a Bonn, in Germania, nel prossimo novembre e dove si parlerà anche di come concretizzare gli accordi di Cop21.

Translate #COP21: 2045 outlook & implications for offshore wind in North Seas https://t.co/N8mYDWdYQf DL new @Ecofys report #NorthSeaGrid pic.twitter.com/aWF5i6qZbF