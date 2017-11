Trivelle offshore: cosa sono, quante e in quali mari si continua a perforare

Un quinto della produzione mondiale di petrolio viene dal mare. Per estrarlo vengono usate piattaforme di trivellazione offshore, cioè in mare aperto, con grandi rischi per la biodiversità marina. A marzo 2016 il numero complessivo di piattaforme operative in attività di prospezione (cioè di indagini conoscitive nei mari) o di estrazione di petrolio e gas nel mondo era di 1.551 (secondi i dati di Eni Scuola). Quasi il 12 per cento in meno di quelle in attività a febbraio (erano 1.761) e il 18 per cento in meno rispetto a gennaio 2016 (1.891). Eppure il mondo della finanza e quello degli operatori del settore sostiene che le trivelle in mare consentiranno di estrarre petrolio ancora per tanto, tanto tempo. Forse troppo per il livello di sopportazione del nostro pianeta.

Come avviene l'estrazione

La situazione nell'Artico

Chi investe... e chi no

Transocean

Diamond Offshore

Ensco plc

Saipem

Rosetti Marino spa

Exxon Mobil

Royal Dutch Shell

British Petroleum

Chevron Corporation

Eni

Total

I danni ambientali delle trivelle

Cosa dicono le organizzazioni che lottano per difendere l'ambiente