Vivere la montagna: poche semplici regole per goderla in piena sicurezza

Siamo in piena stagione sciistica e le montagne italiane offrono luoghi e panorami imperdibili per gli amanti degli sport invernali. Tantissime sono ormai le discipline praticate, dalle più impegnative tecnicamente, come lo snowboard, a quelle all’apparenza più semplici, come il classico trekking. Tutte però richiedono una minima preparazione fisica preventiva e regole ad hoc. Il Cai, Club Alpino Italiano, ogni anno ricorda a tutti cosa si debba e non si debba fare su cime, piste e sentieri e ha lanciato una campagna di sensibilizzazione chiamata Montagna amica e sicura che offre pratici vademecum per chi viva la montagna sia d’estate che d’inverno. Dall’alto della sua esperienza il Cai ha stilato 3 differenti decaloghi per chi pratica sci in pista e snowboard, sci alpinismo o fa escursioni con le ciaspole, qui riportiamo alcune regole generali da considerare sempre valide, per tutte le discipline.